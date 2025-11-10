Amenzi de peste 200.000 lei aplicate de ITM Olt în octombrie. Patru persoane depistate muncind fără forme legale

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a făcut public bilanțul acțiunilor de control desfășurate în luna octombrie 2025. Inspectorii au verificat 253 de angajatori din județ, în cadrul unor controale vizând respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Potrivit comunicatului transmis de instituție, domeniile cele mai frecvent vizate au fost construcțiile, comerțul cu amănuntul și transportul rutier de mărfuri și persoane.

În urma verificărilor, inspectorii ITM au constatat peste 338 de deficiențe, pentru care au dispus măsuri de remediere. Printre cele mai frecvente nereguli se numără: neplata salariilor la termenele prevăzute în contractele individuale de muncă, neacordarea repausului săptămânal sau a concediului de odihnă, netransmiterea la timp a contractelor și modificărilor acestora în Revisal, neîncheierea în formă scrisă a contractelor de muncă, neacordarea echipamentului individual de protecție, neefectuarea controlului medical periodic.

Pentru abaterile constatate, ITM Olt a aplicat 116 sancțiuni, dintre care 101 avertismente și 15 amenzi contravenționale, valoarea totală a acestora ridicându-se la 137.500 de lei. Tot în luna octombrie, inspectorii de muncă au descoperit patru persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, trei angajatori fiind sancționați cu amenzi în valoare de 80.000 de lei. De asemenea, instituția a fost notificată cu privire la zece evenimente de muncă, în care au fost implicați tot atâția lucrători din județul Olt. Acestea au fost încadrate ca accidente ușoare sau evenimente ce au generat incapacitate temporară de muncă, unele petrecându-se în afara orelor de serviciu.