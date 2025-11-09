Gigel Știrbu trage un semnal de alarmă: „Corabia, din mândrie industrială, a ajuns oraș-fantomă. E timpul faptelor, nu al vorbelor!”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, atrage atenția asupra situației dramatice în care a ajuns orașul Corabia, cândva un important centru industrial al județului și al sudului României. Într-un mesaj public, parlamentarul vorbește despre declinul unui oraș care, dintr-o „mândrie industrială”, s-a transformat într-un „oraș-fantomă”.

„Zilele acestea, presa națională trage un semnal de alarmă dureros, orașul Corabia, cândva un centru industrial înfloritor, a ajuns o umbră a ceea ce a fost”, transmite Știrbu. Deputatul descrie imaginea sumbră a unui oraș părăsit, cu tineri plecați, fabrici închise și locuri de muncă dispărute, în timp ce oamenii rămași acolo trăiesc cu sentimentul amar că „au fost uitați de țară”.

În perioada comunistă, Corabia era considerată un model de dezvoltare locală. Avea uzine, un port activ pe Dunăre și o viață economică intensă. Astăzi, realitatea este alta, străzile sunt pustii, magazinele se închid, iar oportunitățile de angajare lipsesc aproape complet. Știrbu subliniază însă că orașul are în continuare potențial, dacă este sprijinit prin investiții și proiecte concrete. „Corabia are un port pe Dunăre care poate fi revitalizat. Are patrimoniu istoric, cetatea romană Sucidava, care ar putea deveni un punct turistic major. Are oameni harnici și gospodari care nu cer milă, ci șanse reale de a trăi decent în orașul lor”, spune deputatul.

El avertizează că situația Corabiei nu este singulară: „Aceasta nu este doar povestea Corabiei. Este povestea a zeci de orașe mici din România, transformate în orașe-fantomă din cauza lipsei de viziune, de investiții și de grijă pentru oameni”.

În apelul său public, Gigel Știrbu cere implicare imediată din partea autorităților locale și centrale, dar și o colaborare reală cu mediul privat și comunitatea europeană. „Este nevoie de investiții publice și private, de proiecte europene direcționate corect, de politici locale care pun omul pe primul loc. Trebuie să readucem viață în orașele noastre, să le redăm tinerilor motive să rămână acasă”.

Deputatul încheie mesajul cu un apel la acțiune: „Corabia poate renaște. Dar doar dacă începem să acționăm acum. Nu cu vorbe, nu cu promisiuni, ci cu fapte, cu proiecte, cu implicare reală!”