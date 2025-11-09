Deputatul Gigel Știrbu: „Ziua de 9 noiembrie ne amintește cât de periculoase sunt ura și intoleranța”

Deputatul Gigel Știrbu: „Ziua de 9 noiembrie ne amintește cât de periculoase...

Deputatul liberal de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de Luptă împotriva Fascismului și Antisemitismului, marcată anual pe 9 noiembrie, zi ce comemorează una dintre cele mai întunecate pagini din istoria omenirii, „Noaptea de Cristal” (Kristallnacht), din 1938.

„Astăzi ne amintim o pagină dureroasă din istoria umanității. În noaptea de 9 noiembrie 1938, în Germania, violența, ura și intoleranța au transformat străzile în scene ale distrugerii. Sinagogi au fost incendiate, geamuri sparte, vieți ruinate”, a transmis parlamentarul liberal.

Gigel Știrbu a subliniat importanța acestei zile ca moment de reflecție asupra consecințelor urii și discriminării, evidențiind necesitatea de a promova constant valorile toleranței și respectului reciproc.

„Această zi ne reamintește cât de periculoase pot fi ideologiile bazate pe ură și discriminare. Este un apel la reflecție și la acțiune. Să nu uităm, să învățăm din trecut și să alegem mereu toleranța, respectul și solidaritatea”, a adăugat deputatul de Olt.

În încheiere, Gigel Știrbu a transmis un mesaj de speranță și responsabilitate civică: „Fiecare gest de bunătate și fiecare cuvânt de respect contează în lupta împotriva intoleranței”.