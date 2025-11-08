Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să vă ocrotească mereu!”

În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, creștinii îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri și cei care nu s-au despărțit niciodată de Dumnezeu. Cei doi arhangheli purtători ai simbolului biruinței și al binecuvântării sunt, potrivit credinței ortodoxe, călăuzitorii sufletelor în drumul lor spre Rai.

Sfântul Arhanghel Mihail este pomenit în cărțile Vechiului Testament ca fiind prezent acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea, purtând în mâna dreaptă sabia de foc. Din acest motiv Arhanghelul Mihail este considerat și un înger al dreptății.

Sfântul Arhanghel Gavriil apare în ambele Testamente drept călăuzitorul adevărului și vestitorul ceresc, fiind reprezentat purtând în mana o floare de crin alb, ca simbol al bucuriei si binecuvântării. Este considerat aducătorul de vești bune, de pace și înțelegere și îngerul bunătății și milostivirii lui Dumnezeu.

In folclorul românesc, Arhanghelii Mihail și Gavriil sunt considerați păzitorii și călăuzitorii oamenilor pe tot parcursul vieții.

Această zi de sărbătoare reprezintă un prilej deosebit pentru a transmite celor care își aniversează onomastica toate gândurile mele bune, sănătate și momente prețioase alături de cei dragi! Binecuvântarea sfinților al căror nume îl purtați să vă însoțească mereu!

La mulți ani oltenilor care poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil!

Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

Deputat al României