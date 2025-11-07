Un nou defibrilator salvează vieți la Liceul „Alexe Marin” din Slatina. Al șaselea instalat în școlile orașului

Joi, 6 noiembrie, Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina a fost dotat cu un nou defibrilator semiautomat, în cadrul proiectului „SOSViață!”, derulat de Asociația Salvatori Olteni – Sprijin pentru Viață, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. Prin acest program, liceele din municipiu sunt echipate treptat cu dispozitive medicale capabile să salveze vieți în cazul unui stop cardio-respirator.

Cu această ocazie, Cătălin Stănciuleasa, asistent medical principal în cadrul SMURD Olt, a susținut o sesiune de instruire pentru cadrele didactice, personalul auxiliar și elevi, explicând cum trebuie acționat în situații de urgență și cât de esențial este utilizarea rapidă a defibrilatorului. Dispozitivul instalat la Liceul „Alexe Marin” este al șaselea defibrilator semiautomat amplasat într-o unitate de învățământ din Slatina, marcând un nou pas spre creșterea gradului de siguranță în școli.

Reprezentanții ISU Olt au transmis că susțin pe deplin astfel de inițiative, care contribuie la formarea unei comunități mai responsabile, educate și pregătite să intervină eficient în situații de urgență.