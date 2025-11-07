Polițiștii olteni, în mijlocul elevilor. Acțiuni preventive pentru un mediu școlar sigur

Joi, 6 noiembrie, polițiștii din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o amplă acțiune informativ–preventivă în trei unități de învățământ din municipiul Slatina. Scopul activităților a fost creșterea gradului de siguranță în școli și conștientizarea elevilor asupra riscurilor generate de comportamentele periculoase. La activitate au participat polițiștii Biroului de Siguranță Școlară, ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliției Municipiului Slatina, precum și reprezentanți ai Serviciilor de Investigații Criminale, Investigare a Criminalității Economice, Rutier, Ordine Publică și Criminalistic. Lor li s-au alăturat și polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Olt, alături de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.

Prin discuții interactive și demonstrații practice, elevii au fost informați despre consecințele traficului și consumului de droguri, ale absenteismului școlar și ale altor comportamente care le pot afecta siguranța și viitorul. Polițiștii au implementat totodată un plan de măsuri ce urmărește prevenirea faptelor antisociale în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ, dar și consolidarea parteneriatului dintre poliție, școală și comunitate. O parte atractivă a activităților a fost demonstrația realizată cu ajutorul unui câine polițist specializat în detectarea substanțelor psihoactive. Elevii au urmărit cu interes exercițiile și au aflat detalii despre modul în care patrupedul contribuie la lupta împotriva traficului de droguri. De asemenea, oamenii legii au efectuat verificări la societățile comerciale din apropierea școlilor, pentru a se asigura că sunt respectate prevederile legale privind interzicerea vânzării de alcool și tutun minorilor și că elevii nu lipsesc nejustificat de la ore.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis elevilor un mesaj de încredere și responsabilitate, încurajându-i să ceară sprijinul polițiștilor ori de câte ori se confruntă cu o situație dificilă.