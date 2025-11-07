Percheziții în Olt într-un dosar de contrabandă cu țigări. Două persoane vizate, peste 10.000 de țigarete confiscate

Polițiștii olteni au desfășurat vineri, 7 noiembrie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii „Jupiter”, care vizează combaterea contrabandei cu produse accizabile. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au fost efectuate șapte percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din județul Olt. Acțiunea a fost organizată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de contrabandă. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025, un bărbat de 59 de ani ar fi deținut și comercializat țigarete provenite din contrabandă prin intermediul unei firme administrate de el. De asemenea, acesta ar fi furnizat astfel de produse unui alt bărbat, în vârstă de 61 de ani, care le-ar fi revândut, tot printr-o societate comercială pe care o conduce.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproximativ 10.000 de țigarete fără marcaje fiscale, precum și alte probe relevante pentru documentarea activității infracționale. Scopul acțiunii a fost identificarea și ridicarea bunurilor provenite din activități ilicite, precum și luarea măsurilor legale față de persoanele implicate. La descinderi au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt, asigurând sprijinul operativ al echipelor de anchetă.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că operațiunea s-a desfășurat în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române pentru combaterea infracționalității de orice fel.