Marius Oprescu: „Austeritatea nu construiește nimic, România are nevoie de încredere și investiții”

Marius Oprescu: „Austeritatea nu construiește nimic, România are nevoie de încredere și...

La Congresul PSD din 7 noiembrie 2025, prim-vicepreședintele partidului, Marius Oprescu, a susținut un discurs axat pe rezultatele economice și pe viziunea de dezvoltare promovată de social-democrați.

Oprescu a subliniat performanțele agriculturii românești, afirmând că domeniul „nu merge bine, ci foarte bine”, datorită politicilor PSD. El a evidențiat faptul că România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană la exportul de cereale și că sectorul zootehnic a generat vânzări de jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului. Oficialul l-a felicitat pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pentru implementarea unei „viziuni social-democrate bazate pe susținerea fermierilor”.

În plan economic, Oprescu a respins ideea austerității, argumentând că aceasta „nu construiește nimic, ci blochează și sărăcește”. El a prezentat planul PSD de relansare economică, bazat pe investiții, creștere sustenabilă și modele europene de succes, fără presiune suplimentară asupra bugetului.

Discursul s-a încheiat cu un apel la unitate și încredere, Oprescu afirmând că „forța PSD stă în echipa sa”, una „puternică, experimentată și legitimă”, care se bucură de sprijinul alegătorilor. În final, a transmis susținerea organizației din Oltenia pentru Sorin Grindeanu și a urat succes partidului în misiunea sa politică.