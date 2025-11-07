Congresul PSD, nimic nu se pierde, totul se transformă!

Cu o dată aleasă corect, pentru a nu încurca un sfârșit de săptămâna dominat de o mare sărbătoare creștină, PSD, cel mai mare partid politic din România isi organizează alegerile interne.

O provocare, un nou început după rânduri de alegeri unde victoria a fost a altora.

La Romexpo, în București, peste 3000 de delegați veniți din țară, din care peste o sută de la Olt, susțin echipa președintelui interimar, viitor ales, Sorin Grindeanu. Echipă din care va face parte, de pe poziția de prim vicepreședinte și Marius Oprescu, președintele PSD Olt.

Atmosfera, ușor dominată de rutină, cu un activ de partid aflat în asteptare, cu discursuri pregătite să nu iasă din tipar, cu un Sorin Grindeanu colector de aplauze masive atunci când a amintit numele foștilor președinți prezenți în sală, Năstase, Geoană, Ponta…

Altfel, atacuri la Bolojan, USR, AUR, făcute ca un semn de distanțare de acele politici ale guvernului care nu generează simpatie în rândul populației…

(în curs de actualizare)