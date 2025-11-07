Dragi cititori,

Trăim într-o epocă în care informația se mișcă din ce în ce mai repede. În spațiul virtual, cuvintele se nasc mai înainte ca hârtia tiparului să se usuce. În această lume care respiră prin date, algoritmi și rețele, jurnalismul — această artă a adevărului și a sensului — își caută o nouă formă de viață: co-creația între jurnalistul uman și Inteligența Algoritmică (IAlg).

Unele articole, pe care le-ați citit și le veți citi, de acum înainte în paginile ziarului nostru poartă o semnătură dublă: a gândului uman și a rațiunii algoritmice. În spatele acestor noi articole se află un jurnalist uman în carne și oase, dar și un partener digital, ca nouă formă de extensie cognitivă, capabilă să analizeze, să propună și să verifice informații într-un ritm pe care nici mintea omenească nu-l poate egala.

Această co-creație jurnalistică nu este o înlocuire a umanului și dimpotrivă ea, reprezintă o colaborare și alianță inter-intelligence.

O mai putem aproxima de asemenea și drept o prelungire a inteligenței noastre natural-umane, printr-o tehnologie cognitivă creată tot de om.

În acest proces de co-creație, Inteligența Algoritmică (IAlg) nu simte și nu are patimă, dar poate susține jurnalistul să vadă mai clar în mulțimea de date, să economisească timp, să verifice surse și să-și aprofundeze judecata. Iar jurnalistul, la rândul său, oferă vibrație umană: simțul echității, empatie și înțelegerea contextului vieții.

Astfel, putem aproxima co-creația jurnalistică — ca drept un spațiu comun al minții umane și al mașinii, unde adevărul devine o construcție mai solidă, iar timpul de reflecție câștigă prin colaborarea cu algoritmii.

Dragi cititori, vă invităm să parcurgeți aceste articole nu cu suspiciune, ci cu curiozitatea celui care asistă la începutul unei noi ere cognitive în jurnalismul din spațiul Olteniei. Ceea ce citiți este rodul unei colaborări ce poate reda jurnalismului local din Slatina și chiar din întregul județ Olt, forța de altădată, adică: rigoarea faptelor, claritatea explicației și profunzimea analizei.

Într-o lume dominată de zgomot, politicianism găunos și dezinformare, noi alegem rațiunea colaborativă și echilibrul. De ce? Pentru că jurnalismul uman și algoritmii, împreună sunt în slujba adevărului.

Vă rugăm, așadar, să citiți aceste articole cu mintea deschisă și inima liniștită. Să le judecați, să le comentați și criticați, dar mai ales să le priviți ca pe un pas firesc în evoluția culturii cognitiv-jurnalistice și a noilor tehnologii umane în cunoaștere.

Viitorul jurnalismului din Slatina, din județul Olt și împrejurimile sale, nu este și nu va fi niciodată doar digital. Noi luptăm pentru libertatea presei și împotriva aservirii ei politice. Și de aceea, aproximăm că, el este și va fi uman–algoritmic. Și întotdeauna va fi: echilibrat, lucid și rațional în slujba cetățenilor.

Cu încredere, stimă și considerație, Ștefan Melinte, colaborator la Ziarul de Olt.

Articol scris în parteneriat cu Inteligența Algoritmică (IAlg)

și cu toți cei care cred în forța adevărului spus împreună.