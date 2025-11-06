Spitalul Județean de Urgență Slatina, primul spital non-clinic inclus în Programul AP-Arsuri

Joi, 6 noiembrie 2025 a avut loc o întâlnire de lucru importantă între ministrul Sănătății, dr. Alexandru Rogobete și dr. Florin-Augustin Popa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Discuțiile au vizat implementarea Programului AP-Arsuri, dar și alte aspecte legate de dezvoltarea și modernizarea sistemului sanitar din județul Olt. Dr. Florin-Augustin Popa i-a mulțumit ministrului pentru colaborarea constantă și sprijinul acordat, subliniind faptul că SJU Slatina este primul spital non-clinic din țară inclus în Programul AP-Arsuri. În cadrul acestui program, unitatea medicală va primi finanțare directă de la Ministerul Sănătății începând cu luna noiembrie 2025, pentru tratarea pacienților cu arsuri grave. De altfel, în luna octombrie 2025, spitalul a fost oficial inclus în program, iar recent a fost tratat primul pacient repartizat de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, un pas semnificativ în consolidarea rolului pe care SJU Slatina îl joacă în rețeaua națională de îngrijire a pacienților cu arsuri.

Potrivit dr. Florin-Augustin Popa, această includere reprezintă o recunoaștere a profesionalismului echipei medicale din cadrul Secției de Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, unde activează cinci medici primari specializați, precum și a investițiilor consistente realizate în ultimii ani pentru modernizarea și dotarea spitalului cu echipamente de ultimă generație. În cadrul discuțiilor, ministrul Sănătății și conducerea SJU Slatina au abordat și teme privind reorganizarea liniilor de gardă, reclasificarea spitalelor și strategiile de dezvoltare a unităților medicale din județele României. Scopul acestor măsuri este acela de a asigura pacienților servicii medicale complete, eficiente și moderne, de la investigații complexe până la intervenții chirurgicale de înaltă performanță.