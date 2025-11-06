Slatina, pe harta inovației europene. Primarul Mario De Mezzo a reprezentat municipiul la Smart City Expo World Congress 2025 din Barcelona

Municipiul Slatina a fost prezent, în premieră, în dialogul european despre orașele inteligente și administrația eficientă. Primarul Mario De Mezzo a reprezentat orașul la Smart City Expo World Congress 2025, desfășurat la Barcelona, unul dintre cele mai importante evenimente mondiale dedicate inovației urbane.

Edilul slătinean a participat la două paneluri internaționale: „Smart Mobility Projects and Challenges in European Cities” și „GovTech Strategies to Turn Bureaucracy into Efficiency”. În cadrul acestor sesiuni, primarul Mario De Mezzo a fost alături de lideri ai administrațiilor din marile orașe europene, printre care Daniel Mazur (Primăria Praga), Fernando de Pablo Martín (Madrid City Council), Daniela Alexieva (Primăria Burgas), Anuar Fariz Fadzil (Malaysia Digital Economy Corporation) și Gabriela Viale Pereira (Universitatea Krems, Austria). Discuțiile au vizat modalitățile prin care tehnologia poate transforma administrațiile publice, reducând birocrația și sporind eficiența și încrederea cetățenilor.

„Pentru mine, GovTech nu înseamnă doar tehnologie, ci o administrație care respectă timpul, nevoile și încrederea oamenilor”, a subliniat primarul Mario De Mezzo.

În intervențiile sale, edilul a vorbit despre provocările specifice unui oraș de dimensiune medie, cum este Slatina, de la gestionarea autorizațiilor de construcție până la procesarea documentelor de proprietate. Ca soluție, primarul a anunțat dezvoltarea unui portal digital unic, complet transparent, care va permite gestionarea online a tuturor cererilor, plăților și aprobărilor, integrat cu sistem GIS și semnătură digitală.

„Lucrăm deja la un proiect amplu de digitalizare, prin care toate serviciile municipale vor fi accesibile online, simplu, rapid și transparent”, a adăugat De Mezzo.

„Sunt bucuros să pot face orașul nostru prezent în dialogul european despre orașele viitorului. Cred în Slatina!”, a transmis primarul.

