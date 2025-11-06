Peste 300 de pietoni amendați în Olt pentru traversări neregulamentare. Poliția continuă acțiunile de prevenire a accidentelor

În această săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o serie de acțiuni menite să crească siguranța pietonilor în trafic și să reducă numărul accidentelor provocate de abaterile acestora. În perioada 3–5 noiembrie 2025, oamenii legii au intensificat controalele în zonele frecventate de pietoni și au aplicat 349 de sancțiuni contravenționale persoanelor care nu au respectat regulile privind traversarea carosabilului. Cele mai multe amenzi au fost date pentru traversare prin locuri nepermise, una dintre cele mai des întâlnite cauze ale accidentelor rutiere. Reprezentanții IPJ Olt atrag atenția că indisciplina pietonală rămâne o problemă majoră la nivelul județului, fiind responsabilă pentru numeroase accidente grave, soldate cu pierderi de vieți omenești și vătămări corporale.

„Scopul acestor acțiuni nu este aplicarea de sancțiuni, ci prevenirea tragediilor rutiere și protejarea vieții participanților la trafic”, subliniază polițiștii rutieri.

Pentru a evita evenimentele neplăcute, polițiștii recomandă pietonilor: să traverseze doar pe trecerile marcate și doar după ce s-au asigurat din ambele sensuri, să evite traversarea prin locuri nepermise sau printre autovehicule oprite, să nu se angajeze brusc în traversare și să nu alerge pe trecere, să poarte îmbrăcăminte în culori deschise sau elemente reflectorizante, mai ales pe timp de noapte, să nu folosească telefonul sau căștile audio în timpul traversării, să acorde o atenție sporită la intersecții și în zonele aglomerate.

Polițiștii olteni anunță că acțiunile de control și prevenire vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.