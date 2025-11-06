Laboratoarele Spitalului Județean de Urgență Slatina, modernizate cu echipamente de ultimă generație prin investiții de peste 11 milioane de lei

Spitalul Județean de Urgență Slatina continuă procesul de modernizare și investiții în infrastructura medicală, prin proiecte menite să îmbunătățească semnificativ calitatea actului medical. În cadrul unei vizite de monitorizare recente, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia au verificat echipamentele achiziționate pentru Laboratoarele de Microbiologie și Anatomie Patologică. Prin accesarea de fonduri nerambursabile în valoare totală de peste 11 milioane de lei, unitatea medicală a reușit să modernizeze complet cele două laboratoare esențiale pentru diagnosticarea rapidă și corectă a pacienților. Cele două proiecte, „Dotarea cu echipamente dedicate și digitalizarea Laboratorului de Microbiologie” și „Dotarea cu aparatură de specialitate și digitalizarea Laboratorului de Anatomie Patologică”, au permis achiziția a peste 160 de echipamente moderne, care vor contribui la creșterea preciziei analizelor și la reducerea timpilor de așteptare pentru rezultate.

„Îmbunătățim constant calitatea serviciilor medicale oferite și ne dorim să fim cât mai aproape de pacienții noștri. Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt, pentru a face din bine și mai bine”, au transmis reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina.