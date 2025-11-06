Garda de Mediu Olt a închis o activitate ilegală de dezmembrare auto în comuna Ianca. Amendă de 10.000 de lei

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt au desfășurat, în data de 5 noiembrie 2025, o acțiune de control în comuna Ianca, în urma unei solicitări venite din partea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Olt și a Sectorului Poliției de Frontieră Orlea. În timpul verificărilor, echipa de control a identificat o persoană fizică ce desfășura activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, fără a deține autorizațiile necesare din punct de vedere al protecției mediului. Pentru aceste nereguli, comisarii de mediu au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei, dispunând totodată interzicerea imediată a activității de demontare și dezasamblare a autovehiculelor și echipamentelor scoase din uz. De asemenea, s-a impus obligația ca toate deșeurile existente pe amplasament să fie predate operatorilor economici autorizați, în vederea gestionării legale.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Olt au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind combaterea faptelor care afectează mediul înconjurător și asigurarea respectării legislației de mediu în județ.