Elevii din Crâmpoia au învățat alături de Garda de Mediu Olt despre protejarea naturii

La inițiativa cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Crâmpoia, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Olt au participat la o lecție deschisă dedicată protecției mediului, alături de elevii clasei a VI-a. Activitatea a avut ca scop conștientizarea importanței unui mediu curat și formarea unei atitudini responsabile față de natură în rândul tinerilor. Discuțiile interactive, exemplele practice și materialele educative prezentate de comisarii Gărzii de Mediu au stârnit interesul copiilor, care s-au arătat dornici să afle mai multe despre cum pot contribui la protejarea mediului înconjurător.

Astfel de acțiuni fac parte din Strategia Națională privind educația pentru mediu și schimbările climatice 2023–2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 59/2023, care promovează colaborarea între instituțiile de mediu și unitățile de învățământ.

„Ne-am bucurat să vedem atât de mult interes din partea elevilor pentru un mediu curat!”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Olt, mulțumind doamnei profesor Viena Ciașu pentru invitație și pentru implicarea activă în organizarea evenimentului.