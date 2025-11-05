Polițiștii olteni, pe urmele șoferilor iresponsabili. Două dosare penale într-o singură zi

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au continuat, marți, 4 noiembrie 2025, acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din județ. Verificările au dus la depistarea a doi conducători auto care au încălcat grav legislația rutieră.

În jurul orei 12:15, polițiștii din Slatina au oprit pentru control, pe strada Textilistului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din comuna Mărunței. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată. În consecință, polițiștii au întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 15:45, polițiștii din Corabia au oprit pentru control, pe strada Mihail Sadoveanu din comuna Vădăstrița, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, localnic. Verificările au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Și în acest caz, a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Reprezentanții IPJ Olt reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței pe drumurile publice.