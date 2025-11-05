Percheziții de amploare în Olt și alte patru județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu estimat la aproape 29 de milioane de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a anunțat, printr-un comunicat transmis miercuri, 5 noiembrie 2025, desfășurarea unei ample acțiuni de percheziții în mai multe județe din țară, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul deșeurilor reciclabile. Potrivit procurorilor, în cursul zilei de miercuri au fost efectuate 15 percheziții domiciliare la sediile unor persoane fizice și juridice din județele Olt (4), București (4), Ilfov (5), Gorj (1) și Constanța (1). Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt și desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al polițiștilor din Serviciile de Investigații Criminale din mai multe județe.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2022–2024, reprezentantul unei societăți comerciale din județul Olt ar fi achiziționat fictiv deșeuri reciclabile de la persoane fizice, pentru a frauda bugetul de stat. Prin intermediul acestor operațiuni false, s-ar fi obținut subvenții necuvenite și s-ar fi înregistrat tranzacții fictive de cumpărare și vânzare a deșeurilor reciclabile între mai multe firme. Deși în acte figura că societatea a cumpărat deșeuri de la persoane fizice, în realitate nu ar fi fost predată nicio cantitate efectivă de materiale reciclabile. Investigațiile vizează trei persoane fizice și douăsprezece persoane juridice, iar până în acest moment au fost puse în executare două mandate de aducere pentru audierea persoanelor implicate. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 28.892.903 de lei, au precizat reprezentanții Parchetului.

Procurorii menționează că, pe măsură ce ancheta va avansa și circumstanțele o vor permite, vor fi oferite informații suplimentare. Totodată, autoritățile subliniază că desfășurarea acestor activități nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.