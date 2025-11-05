Jandarmii olteni, apărătorii apelor. Peste 250 de sancțiuni și 9 kilometri de plase confiscate în lupta împotriva braconajului piscicol

În primele zece luni ale anului 2025, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au desfășurat o amplă campanie de protejare a ecosistemului acvatic, având ca principal obiectiv combaterea braconajului piscicol. Rezultatele sunt semnificative: peste 250 de sancțiuni aplicate, 54 de infracțiuni constatate și mii de metri de plase ilegale scoase din apele județului. Potrivit reprezentanților IJJ Olt, în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 2025 au fost executate 149 de misiuni, dintre care 14 acțiuni proprii și 135 în cooperare cu Serviciul Regional Muntenia–Oltenia al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. La aceste acțiuni au participat 149 de jandarmi. În urma verificărilor efectuate pe râuri, lacuri și bălți, au fost aplicate 254 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 150.500 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 176/2024 privind pescuitul și acvacultura. De asemenea, au fost constatate 54 de infracțiuni, dintre care 49 în cadrul acțiunilor proprii și 5 în cooperare cu Poliția, fiind identificați 44 de autori.

Jandarmii au confiscat importante cantități de pește și unelte folosite în activități ilegale, între care:

– 267 de kilograme de pește din diverse specii;

– 11 ambarcațiuni pneumatice;

– 9.227 de metri de plasă monofilament;

– 7 unelte de pescuit tip pripoane;

– 12 vâsle, un motor termic de barcă, un minciog și un proiector.

Toate bunurile confiscate au fost predate autorităților competente, conform prevederilor legale. Acțiunile s-au desfășurat atât în perioadele de prohibiție, cât și în afara acestora, în baza planurilor comune de cooperare cu instituțiile responsabile în domeniul piscicol. Scopul principal a fost prevenirea și descurajarea braconajului, protejarea resurselor naturale și menținerea echilibrului ecologic al apelor din județul Olt.

„Vom continua să acționăm cu aceeași determinare pentru aplicarea legii și protejarea mediului înconjurător”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt.