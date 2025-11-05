Hai că se poate. Un pod de piatră la Bălteni

E toamnă, frig și mult vânt prin bugetele locale ale comunităților rurale din România. Rectificarea bugetară întârzie să vină, primarii nu înțeleg că la final de 2025 e posibil să nu mai fie bani de salarii. Noroc pentru unii că și-au făcut din vară sărbătorile comunale cu mici, bere, manele, artiști și oficialități județene. Chemate la cortul alb din spate unde s-a servit un meniu mai aparte. Cu scobitori tricolore și gheață în pahare pătrățoase unde plutea alcoolul din băuturi americane.

În pofida stării generale de vaiet, la Bălteni, administrația lui Doru Marineață a înțeles că resursele locale, cheltuite corect, dau satisfacție comunității. Cele scrise de viceprimărița Silvia Marineață, cea căruia Bălteniul îi este mic pentru ceea ce poate, pune pe social-media o poveste despre pod și modul cum trebuie regândită administrația locală. Aia de unde Bolojan și Grindeanu au căzut de comun acord să dea afară câteva mii de oameni.

„Podul de piatră s-a dărâmat”, dar la Bălteni, nu stăm doar să cântăm versurile – ne apucăm de treabă! Astăzi (n.r. 4 noiembrie) au început oficial lucrările la podul peste pârâul Iminog, un proiect discutat, promis, analizat… și, în sfârșit, pus în practică! Chiar dacă finanțările prin programul național „Anghel Saligny” sunt blocate, Primăria Bălteni nu așteaptă minuni de la București – finanțăm lucrarea din resurse proprii. Sunt mândră că acest proiect prinde viață în mandatul meu de viceprimar, dar mai ales că dovedește un lucru simplu: unde alții vorbesc, noi construim!”