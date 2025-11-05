Dobrosloveni devine centrul Olteniei pentru educație prin sport. Lansarea proiectului „Hand to Hand România – Educație prin Sport” aduce cea mai mare competiție din istoria localității

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Sala de Sport din Dobrosloveni va fi gazda celei mai mari competiții sportive din istoria localității, evenimentul „HAND to HAND România – EDUCAȚIE PRIN SPORT”, o manifestare dedicată tinerilor și valorilor autentice ale educației prin disciplină și respect. Comuna Dobrosloveni devine, astfel, un centru regional de referință pentru Oltenia, prin lansarea ambițiosului proiect „Hand to Hand – Educație prin Sport”, un program cu dimensiune națională și internațională, menit să promoveze autocontrolul, încrederea și dezvoltarea personală prin sporturile de autoapărare. Evenimentul marchează începutul unei colaborări durabile cu Federația Română de Hand to Hand Fighting, poziționând Dobrosloveni ca un punct strategic pentru tinerii pasionați de disciplinele de autoapărare.

Prima competiție din cadrul proiectului, intitulată „Cupa Oltenilor: Self Defense/Hand to Hand/Autoapărare”, va aduce în fața publicului lupte demonstrative susținute de copii și o demonstrație spectaculoasă a trupelor speciale, menită să evidențieze profesionalismul și rigoarea sporturilor de autoapărare.

Proiectul este coordonat de o echipă de profesioniști:

– Bogdan Neagu, președinte al Federației Române de Hand to Hand Fighting

– Claudiu Șarpe, manager de dezvoltare al Federației pentru zona Oltenia

– Giurca Vasi, antrenor coordonator regional

La competiție vor participa copii din Dobrosloveni, dar și din întreaga țară, reprezentând atât orașe mari, cât și localități rurale, într-un efort comun de a descoperi noi talente și de a promova valorile fundamentale ale sportului: respectul, disciplina și responsabilitatea.

„Prin acest proiect, Dobrosloveni dovedește că implicarea comunității și sprijinul autorităților pot transforma educația prin sport într-o adevărată experiență de viață pentru tineri”, a declarat primarul Gheorghe Turorașcu.

Astfel, Dobrosloveni devine nu doar o gazdă a unei competiții de anvergură, ci un model regional de educație prin sport, confirmând că investiția în tineri este cea mai puternică formă de dezvoltare a unei comunități.