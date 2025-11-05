Deputatul Mihai-Adrian Țiu trage un semnal de alarmă: „Tinerii devin victimele traficului de droguri într-un context legislativ favorabil”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, avertizează asupra creșterii alarmante a consumului de droguri în rândul tinerilor și cere măsuri legislative mai dure împotriva traficanților. Parlamentarul solicită ca sancțiunile aplicate celor care vând droguri să fie la nivelul maxim prevăzut de lege, pentru a descuraja rețelele infracționale și a proteja generațiile viitoare.

„Pentru Parlamentul României, combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri trebuie să reprezinte o prioritate legislativă şi socială. Statul are obligaţia să protejeze generaţiile viitoare de consecinţele grave ale acestui fenomen”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.

Deputatul de Olt atrage atenția că drogurile au ajuns o realitate dureroasă în unitățile de învățământ, atât din mediul urban, cât și din mediul rural. Potrivit datelor Agenției Naționale Antidrog, unul din zece elevi a consumat droguri cel puțin o dată în viață. La nivel național, peste 10% dintre românii cu vârsta între 15 și 64 de ani au încercat droguri ilicite, iar 6% au consumat în ultimul an. „Autorităţile evită să vorbească despre numărul de decese provocate anual de consumul de droguri, însă cifrele sunt în creştere”, a subliniat Țiu.

Deputatul menționează că traficanții își diversifică metodele de distribuție, iar vârsta consumatorilor a scăzut îngrijorător, până la 12 ani. „Este o realitate dureroasă, elevi care consumă substanțe interzise chiar în școală, pentru că acestea sunt ușor de procurat”, a adăugat parlamentarul.

Mihai-Adrian Țiu susține în Parlament propunerea legislativă Pl-x nr. 339/2025, care modifică Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Proiectul clarifică faptul că traficul de droguri în scop comercial, indiferent de tipul substanței, trebuie sancționat la nivelul maxim de pedeapsă.

„Faptele de trafic de droguri de risc se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani, iar cele privind drogurile de mare risc, de la 10 la 20 de ani. Eu susțin ca toți traficanții de droguri să primească pedeapsa maximă. Numai așa putem proteja tinerii și descuraja rețelele criminale”, a declarat deputatul S.O.S. România. Țiu a amintit și tragedii recente, precum cea de la 2 Mai, pentru a sublinia urgența unei intervenții legislative ferme: „Nu putem accepta ca traficanţii să umble din nou liberi după trei ani de închisoare, să vândă din nou droguri şi să distrugă vieţi”.

Deputatul de Olt consideră că România trebuie să adopte o strategie coerentă de prevenire și combatere a consumului de droguri, bazată pe educație, informare și sancțiuni ferme.

„Este momentul să ne gândim la tinerii care pot deveni victimele unui context legislativ favorabil. Destinul generațiilor viitoare se află acum în Parlamentul României. Dacă nu acţionăm astăzi, mâine ar putea fi prea târziu”, a avertizat Mihai-Adrian Țiu.

În final, acesta a transmis un mesaj de unitate și responsabilitate: „Un popor unit nu poate fi învins. Avem datoria morală să construim un viitor mai sigur pentru tineri, prin măsuri legislative ferme și strategii naționale concrete”.