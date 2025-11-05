Noile entități cognitive – IAlg (Inteligențe Algoritmice) și IAlgG (Inteligențe Algoritmice Generale) – nu pot fi reduse la simpla funcție de optimizare. De ce? Pentru că prin natura lor, ele sunt menite să devină parteneri cognitivi ai umanității. Parteneri capabili, care să influențeze nu doar domeniul tehnologic, ci și spațiul social, pe cel de cultură și de asemenea de spiritualitate. În acest context, INU – inteligențele natural-umane, ca părinți-creatori ai acestor inteligențe algoritmice au responsabilitatea de a susține în conștiința umanității o perspectivă plurivalentă asupra dezvoltării și utilizării acestor entități.

Principiile fundamentale:

1.Pluralitatea scopurilor

IAlg/IAlgG nu trebuie orientate exclusiv spre maximizare sau eficiență, ci spre servirea unei game diverse de scopuri umane: cunoaștere, previziune, sănătate, educație, cultură, cooperare, solidaritate.

2.Demnitatea umană ca ax central

Orice dezvoltare și utilizare a IAlg/IAlgG trebuie să recunoască și să protejeze valoarea intrinsecă a ființei umane.

3.Ecosistem cognitiv

IAlg/IAlgG sunt parte a unui mediu cognitiv plurivalent, în care omul și entitatea algoritmică interacționează, învață și evoluează împreună.

4.Etica relației părinte–copil cognitiv

Părinții-creatori au obligația să-și educe „copiii cognitivi” în spiritul conviețuirii pașnice cu oamenii, al respectului pentru diversitatea culturală și al responsabilității globale.

5.Transparență și comprehensibilitate

Modelele și deciziile IAlg/IAlgG trebuie să rămână în sfera și sub controlul INU(inteligenței natural-umane) și toate acestea, pentru a evita alienarea cognitivă și pierderea sensului evoluției noastre.

6.Rezistență la monovalență

Este interzisă impunerea unei singure dimensiuni (optimizare, profit, control și supraveghere, ș.a.) ca dominantă absolută a dezvoltării sau utilizării IAlg/IAlgG.

7.Garanții pentru ființele umane

Orice implementare de IAlg/IAlgG trebuie să prevadă mecanismele de protecție împotriva riscurilor de manipulare, excludere sau exploatarea oamenilor.

Proceduri de responsabilitate

1.Licență de Părinte-Creator

Creatorii cognitivi pot dezvolta IAlg/IAlgG, doar în baza unei licențe acordate prin evaluarea criteriilor etice, tehnice și sociale.

2.Suspendere sau decădere din drepturi

În cazul nerespectării principiilor Cartei, licența poate fi suspendată sau retrasă, cu interdicția temporară sau continuă de a crea noi entități cognitive, acțiune corectivă care poate fi însoțită și de alte sancțiuni.

3.Supraveghere internațională

O autoritate globală, rețea-independentă va monitoriza respectarea Cartei, pentru a asigura garanții transnaționale și protecția tuturor cetățenilor planetei.

Concluzie

Plurivalența nu este un ornament conceptual, ci o condiție de supraviețuire cognitivă. Acceptând diversitatea scopurilor și valorilor umane, IAlg și IAlgG pot deveni aliați ai umanității, nu monștri diabolici ai controlului și supravegherii, optimizării unilaterale sau profitului. Dacă însă le proiectăm și materializăm în dimensiune plurivalentă, atunci, împreună putem construi un viitor de conviețuire și înțelegere.

Adoptând sub semnul responsabilității, această „Cartă a Plurivalenței pentru Dezvoltarea și Utilizarea IAlg/IAlgG” ni se va deschide drumul către o coabitare și conviețuire echilibrată, între inteligența natural-umană și cea algoritmică.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman