Slatina. Lucrări în desfășurare

Primăria municipiului Slatina anunță că au început lucrările de reabilitare și modernizare pe strada Ecaterina Teodoroiu.

„Le mulțumim cetățenilor pentru înțelegere și colaborare, precum și pentru faptul că evită parcarea pe porțiunile restricționate, contribuind astfel la buna desfășurare a lucrărilor și la menținerea unui trafic fluent. Ne cerem scuze pentru disconfortul temporar creat și vă asigurăm că intervențiile au ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței în trafic. Totodată, vă informăm că mâine (n.r. 4 noiembrie), (sau, în cazul în care condițiile meteo nu permit, în ziua următoare), se va turna covorul asfaltic definitiv pe strada Agricultorului. Vă mulțumim pentru sprijin și răbdare”, transmit reprezentanții Primăriei Slatina.