România, lider european în agricultură. Exporturi record și locul 1 la cereale, potrivit Comisiei Europene

România își consolidează poziția de putere agricolă în Uniunea Europeană, înregistrând performanțe istorice în 2025, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că țara noastră ocupă locul 1 la exportul de cereale în Uniunea Europeană, confirmând astfel potențialul imens al sectorului agricol românesc.

În plus, România a atins exporturi record de aproape jumătate de miliard de euro pentru animale vii, în primele zece luni ale anului 2025. Conform datelor comunicate:

– Exporturile de ovine au totalizat 210 milioane de euro;

– Cele de bovine au ajuns la 150 milioane de euro;

– Iar păsările vii au generat venituri de 100 milioane de euro.

„Așezăm România unde îi este locul în Uniunea Europeană! Mă înclin în fața fermierilor și producătorilor români! Agricultura este cea mai mare bogăție a României”, a transmis ministrul Florin Barbu, subliniind meritele agricultorilor care au contribuit la aceste rezultate excepționale.