Primarul Mario De Mezzo a reprezentat Slatina la Barcelona, la cel mai mare congres mondial dedicat orașelor inteligente

Primarul Mario De Mezzo a reprezentat Slatina la Barcelona, la cel mai...

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a participat la Smart City Expo World Congress 2025, cel mai important eveniment internațional dedicat inovației urbane și dezvoltării orașelor inteligente, desfășurat la Barcelona. Edilul a declarat că participarea la congres a fost „o onoare și o bucurie”, subliniind potențialul Slatinei de a se afirma pe scena globală a orașelor moderne și sustenabile.

„Am vorbit despre oamenii minunați din Slatina, despre potențialul acestui oraș care merită să fie pe harta globală a inovației. A fost o bucurie să împărtășesc viziunea noastră despre o administrație modernă, digitală și aproape de oameni”, a transmis Mario De Mezzo.

În cadrul evenimentului, primarul Slatinei a luat parte la discuții alături de lideri locali și internaționali, printre care:

Jane Castor, primar al orașului Tampa (Florida, SUA)

Steven Reed, primar al orașului Montgomery (Alabama, SUA)

Monica Lucarelli, viceprimar pentru Dezvoltare Economică al Romei (Italia)

George Burciaga, Managing Partner al U.S. Mayoral Roundtable, moderator

Prin această prezență, Mario De Mezzo poziționează Slatina în centrul dialogului internațional despre viitorul orașelor, promovând totodată România ca un exemplu de inovație administrativă și dezvoltare sustenabilă.