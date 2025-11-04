Percheziții în Olt, într-un dosar de fals informatic și violarea vieții private. Conturi false create pentru a umili o persoană pe rețelele sociale

În această dimineață, 4 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au efectuat două percheziții domiciliare la persoane fizice din județul Olt, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de fals informatic și violarea vieții private. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii „JUPITER”, desfășurată la nivel național sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Olt, în perioada august-decembrie 2024, persoanele vizate de anchetă ar fi creat mai multe conturi false pe o platformă de socializare, folosind datele de identificare ale unei victime. Prin intermediul acestor conturi, ar fi fost publicate fotografii și materiale video cu caracter indecent, în care victima apărea fără consimțământul său. Faptele sunt considerate de natură să afecteze grav dreptul la viață privată și demnitatea persoanei vizate, fiind încadrate ca infracțiuni prevăzute de Codul Penal.

Polițiștii au acționat pentru identificarea suspecților, documentarea activității infracționale și ridicarea de probe care să sprijine soluționarea cauzei. Persoanele implicate urmează să fie conduse la audieri, în vederea stabilirii măsurilor legale ce se impun.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că aceste activități fac parte din eforturile Poliției Române de a combate infracționalitatea informatică și de a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor, în special în mediul online.