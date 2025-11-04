Expoziție de jucării decorative din materiale refolosite la Direcția Județeană de Mediu Olt

Miercuri, 5 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00, sediul Direcției Județene de Mediu Olt se va transforma într-un spațiu al creativității verzi, găzduind o expoziție de jucării decorative realizate din materiale reciclabile, confecționate cu imaginație și grijă pentru natură de către elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Slatina. Evenimentul face parte din Parteneriatul educațional dintre DJM Olt și unitatea de învățământ, având ca obiectiv promovarea educației ecologice și a protecției mediului în rândul tinerilor. Prin această activitate, copiii sunt încurajați să privească altfel deșeurile din hârtie și plastic, descoperind cum pot fi acestea transformate în obiecte decorative pline de farmec. Cele mai inspirate creații vor fi premiate de Direcția Județeană de Mediu Olt, iar jucăriile câștigătoare vor fi donate Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Slatina, pentru a aduce bucurie celor mici. De asemenea, toți elevii participanți vor primi diplome de apreciere pentru implicarea lor în această inițiativă.

Prin proiect, organizatorii urmăresc să dezvolte în rândul copiilor atitudini responsabile față de mediu, să le stimuleze interesul pentru reciclare, energia regenerabilă și biodiversitate, dar și să le insufle obiceiuri verzi prin activități educative și creative. Expoziția se înscrie în cadrul proiectului „Pădurea în fiecare pagină – Reciclează și Protejează”, desfășurat sub egida Programului Național „Săptămâna Verde” (3–7 noiembrie 2025), un program dedicat sensibilizării copiilor față de problemele de mediu și formării unei atitudini ecologice responsabile.

„Prin astfel de acțiuni, îi ajutăm pe copii să înțeleagă că fiecare gest contează. Reciclarea poate fi nu doar utilă, ci și frumoasă, dacă este făcută cu drag și creativitate”, a declarat Alexandru-Mihai Cacoveanu, directorul DJM Olt.