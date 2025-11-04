Energie verde pentru familiile vulnerabile din Radomirești. 104 gospodării vor primi panouri fotovoltaice prin programul RePowerEU

Primăria Comunei Radomirești a anunțat că 104 gospodării din localitate vor beneficia, în curând, de sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, fără niciun cost pentru proprietari. Proiectul este finanțat prin programul RePowerEU, cu fonduri europene nerambursabile destinate persoanelor vulnerabile. Potrivit autorităților locale, finanțarea a fost obținută prin intermediul uneia dintre firmele desemnate câștigătoare în cadrul programului. Familiile eligibile au depus dosarele necesare în urmă cu aproximativ un an, iar acum urmează să se bucure de avantajele energiei verzi.

„În perioada următoare, reprezentanții firmei câștigătoare vor fi pe teren pentru a identifica fiecare beneficiar și pentru a începe, pas cu pas, implementarea proiectului”, a transmis primarul comunei Radomirești, Nicușor Sîia.

Implementarea acestui proiect reprezintă un sprijin semnificativ pentru familiile aflate în situații vulnerabile, contribuind la reducerea costurilor cu energia electrică și la creșterea eficienței energetice la nivel local. Totodată, inițiativa se înscrie în direcția promovării sustenabilității și a tranziției către surse de energie nepoluante.