Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Declarațiile deputatului UDMR încalcă Constituția României! Integritatea țării nu se negociază”

Într-o reacție fermă față de o declarație politică rostită în Parlament, deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al partidului S.O.S România, acuză un deputat UDMR de încălcarea Constituției României și de afirmații care aduc atingere suveranității naționale. Incidentul a avut loc în ședința Camerei Deputaților din 29 octombrie 2025, când deputatul UDMR de Covasna, Kulcsár-Terza József-György, a afirmat că „în România există un Ținut Secuiesc” și că, în data de 26 octombrie, „s-a proclamat autonomia Ținutului Secuiesc în peste 100 de localități”. În plus, acesta ar fi susținut că România este „rușinea Europei” și i-ar fi îndemnat pe români „să plece din propria țară”. Potrivit deputatului Mihai-Adrian Țiu, astfel de declarații „încalcă flagrant Constituția României”, care prevede, la Articolul 1, că România este „stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”, iar la Articolul 2, că „suveranitatea națională aparține poporului român” și „niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu”.

Deputatul S.O.S România precizează că doar parlamentarii formațiunii sale au protestat în plen, cerând președintelui de ședință, Adrian Cozma, să intervină. Acesta a reacționat imediat, citind în plen articolele constituționale menționate, pentru a sublinia că declarațiile deputatului UDMR contravin principiilor fundamentale ale statului român.

„Respectarea Constituției și a legilor este obligatorie, iar integritatea teritorială a României se respectă, nu se negociază!”, a transmis deputatul Mihai-Adrian Țiu. El a mai subliniat că, deși respectă toate minoritățile naționale, nu poate accepta ca românii să fie umiliți în propria țară. În acest context, parlamentarul solicită sancționarea deputatului UDMR Kulcsár-Terza József-György, amintind că acesta „nu se află la prima abatere”, fiind inițiator al mai multor proiecte legislative privind autonomia Ținutului Secuiesc.

„Este inadmisibil să permitem încălcarea și sfidarea Constituției în Parlamentul României. Nu putem asista pasiv la declarații jignitoare la adresa românilor și la tentative de subminare a statului român”, a mai declarat Țiu.

Parlamentarul S.O.S România a adăugat că România este „un exemplu în Europa în privința tratamentului față de minorități”, dar că „nu trebuie să mai acceptăm ca în țara noastră să se vorbească despre autonomii care calcă în picioare demnitatea națională”.

În final, Mihai-Adrian Țiu și-a reiterat sprijinul pentru românii din județele Covasna, Harghita și Mureș, pe care spune că îi va reprezenta cu fermitate în fața autorităților: „Partidul S.O.S România rămâne drept și continuă lupta pentru apărarea drepturilor tuturor românilor. Un popor unit nu poate fi învins!”