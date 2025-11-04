Caracal. Universitatea Craiova 2 întâlnește ACS LPS HD Clinceni pe stadionul „Jane Nițulescu”

Sâmbătă, 8 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, iubitorii fotbalului din Caracal sunt așteptați pe stadionul „Jane Nițulescu” pentru un nou meci din campionat. Echipa Universitatea Craiova 2 va primi vizita formației ACS LPS HD Clinceni (fosta Academica Clinceni), într-o confruntare ce se anunță plină de energie și determinare. Condițiile meteo vor fi ideale pentru fotbal, iar atmosfera promite să fie una de zile mari. Reprezentanții Primăriei municipiului Caracal îi încurajează pe toți suporterii locali să vină în număr cât mai mare la stadion pentru a susține echipa favorită.

„Băieții au nevoie de încurajările noastre! Vremea este perfectă, așa că haideți să fim alături de ei și să transformăm tribunele într-o mare de energie albastră!”, au transmis organizatorii.