Olt, weekend plin de controale pe șosele. Peste 380 de amenzi și 26 de permise reținute de polițiști

Polițiștii olteni au fost din nou la datorie în acest weekend, desfășurând ample acțiuni pentru menținerea ordinii publice și siguranței rutiere. Scopul acțiunilor a fost prevenirea faptelor de violență, combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și depistarea șoferilor care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în perioada menționată, polițiștii au intervenit la 123 de solicitări, dintre care 94 au fost primite prin numărul unic de urgență 112. În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat 383 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 115.000 de lei. De asemenea, pentru diverse abateri de la regimul rutier, polițiștii au dispus reținerea a 26 de permise de conducere. Dintre acestea, șase au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, două pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar 18 pentru alte abateri. Totodată, 13 certificate de înmatriculare au fost retrase, din cauza unor defecțiuni tehnice ale autovehiculelor sau a neîndeplinirii obligațiilor legale. În cadrul acțiunilor, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile semnalate a avut loc în noaptea de 2 noiembrie, în orașul Corabia. În jurul orei 00:40, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani, localnic. Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.