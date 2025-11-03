Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „România a pierdut un mare om al culturii. Profesorul Mihai Vinereanu va rămâne un reper al limbii române”

Deputatul S.O.S România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a transmis luni, 3 noiembrie 2025, un mesaj de profundă tristețe la aflarea veștii trecerii în eternitate a profesorului universitar Mihai Vinereanu, reputat lingvist și cercetător al originii limbii române, care s-a stins din viață la doar 66 de ani. Într-un comunicat de presă, parlamentarul oltean a subliniat contribuția esențială a profesorului Vinereanu la afirmarea adevărului științific privind identitatea lingvistică a poporului român, evidențiind faptul că întreaga sa operă reprezintă o moștenire de neprețuit pentru cultura națională.

„După o viaţă dedicată ştiinţei, ca cercetător al originii limbii române, profesorul Mihai Vinereanu este cel care a redat generaţiilor de astăzi adevărul despre limba română, lăsând în urmă o operă care a rămas referinţă în domeniul lingvisticii româneşti”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.

Profesorul Mihai Vinereanu, originar din comuna Văideeni, județul Vâlcea, a studiat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar ulterior s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, unde și-a continuat activitatea academică. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără „Dicţionarul Etimologic al Limbii Române”, „Fondul lexical principal al limbii române” și „Rădăcini nostratice în limba română”, volume care au redefinit modul în care este înțeleasă originea limbii române. Deputatul Țiu a mărturisit că a avut onoarea de a-l cunoaște personal pe profesorul Vinereanu, pe care îl consideră „cel mai valoros om pentru limba română”, subliniind faptul că acesta a fost „un om pe care l-am pierdut prea devreme”.

„Până în ultima clipă s-a dedicat proiectelor academice şi a vorbit constant despre originea şi evoluţia limbii române, dar şi despre identitatea culturală a poporului nostru. Ultima sa conferinţă a fost chiar în cadrul Școlii de Vară a Partidului S.O.S. România, unde a vorbit despre datoria fiecărui român de a respecta rădăcinile și identitatea națională”, a amintit deputatul. Profesorul Vinereanu a fost membru al Sfatului Înțelepților al Partidului S.O.S România, fiind recunoscut pentru teoriile sale curajoase privind originea limbii române și pentru lupta de o viață dusă în sprijinul demnității naționale.

„Profesorul universitar Mihai Vinereanu a luptat toată viaţa pentru adevărul ştiinţific şi demnitatea naţională şi va rămâne întotdeauna un model de iubire faţă de poporul român şi un reper în istoria limbii române. Memoria sa va rămâne vie prin opera monumentală pe care ne-a lăsat-o moştenire”, a transmis deputatul Mihai-Adrian Țiu.

În încheiere, parlamentarul oltean i-a adus un ultim omagiu profesorului Vinereanu: „Drum lin în eternitate, domnule profesor Mihai Vinereanu!”