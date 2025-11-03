„BRAȘOV 87′, începutul sfârșitului pentru CEAUȘESCU”

Acesta era un TITLU pe care cotidianul italian IL GIORNALE l-a găsit potrivit pentru un articol privind protestul din noiembrie 1987 de la BRAȘOV.
EVENIMENTUL de la 15 NOIEMBRIE 1987 – BRAȘOV, s-a dovedit, în cele din urmă, unul din momentele ce anunțau și pregăteau căderea lui NICOLAE CEAUȘESCU. Acesta, în perioada 1-7 NOIEMBRIE 1987, în fruntea unei delegații, a fost la MOSCOVA cu ocazia celei de-a 70-a aniversare a M.R.S.O. Vizita n-a fost tocmai fructuoasă, căci LIDERUL „a fost supus” primelor lovituri mai periculoase:
– în NOIEMBRIE 1987, în S.U.A, a apărut cartea RED HORIZONS CHRONICLES OF A COMMUNIST SPY CHIEF, care descria tendențios de critic regimul de la BUCUREȘTI. Cartea are două categorii distincte de public țintă.
PRIMA o constituiau politicienii occidentali, în rândul cărora cartea a devenit foarte citibilă, căci PACEPA relata ce credea LIDERUL despre EI și cum „îi utiliza” pentru a-și atinge scopurile.
AL DOILEA grup-țintă îl constituiau cetățenii români pe care autorul „îi privea” într-un mod subiectiv, tendențios.
– pe 15 NOIEMBRIE a avut loc revolta de la BRAȘOV, care în OCCIDENT a fost socotită ca un moment de cotitură în istoria prăbușirii lui CEAUȘESCU. Explicațiile date asupra ei merită a fi, totuși, evidențiate pentru a înțelege mai bine contextul în care a izbucnit și s-a desfășurat.
Adevărul este că REVOLTA a fost „provocată” INTERN de nemulțumirile muncitorilor… O precizez de la început pentru că au fost câteva „elemente” care au început să acrediteze ideea implicării unor servicii speciale.
Chiar CEAUȘESCU, la una din ședințele C.P.Ex., victimă a dezinformării răspândite în juru-i, ar fi spus că un rol l-au avut „elemente neproletare din exterior”:
– ambasadorul ISRAELULUI la BUCUREȘTI – YOSEF GOVRIN afirma că „mișcarea” ar fi fost organizată „fiind într-un fel nesperată” de vizita lui GORBACIOV.
– ar fi fost prezenți la BRAȘOV, cu misiune, niște „colaboratori” ai serviciului STASI.
– ETC
NU! Totul s-a petrecut începând „SPONTAN”, pornind de la situația materială grea a muncitorilor, căci urmare a „acordului global” instituit, salariile scădeau. Revolta propriu-zisă a început pe 10 NOIEMBRIE la „TRACTORUL”, unde salariile și așa scăzute n-au fost plătite la timp. Promisiunile făcute nu s-au respectat.
Tot atunci au apărut nemulțumiri și la fabrica de autocamioane „STEAGUL ROȘU” din același motiv de neplată la timp a salariilor.
Pe 14 NOIEMBRIE, SEARA, s-au adus salariile, dar acestea erau înjumătățite iar muncitorii au refuzat să mai intre la lucru.
În dimineața zilei de 15 NOIEMBRIE, muncitorii de la STEAGUL ROȘU s-au adunat la poarta fabricii de unde au pornit spre centrul orașului. La ora 10 au ajuns în fața COMITETULUI JUDEȚEAN DE PARTID, în număr mare, pentru că la coloana de muncitori s-au alăturat mulți localnici.
Cererea acestora de a vorbi cu autoritățile le-a fost respinsă, și ca urmare s-a pătruns în clădire de unde au aruncat pe geam diferite obiecte, inclusiv TABLOURILE LUI.
Manifestația s-a sfârșit în aceeași zi prin intervenția MILIȚIEI s-au făcut arestări și mulți din cei reținuți au fost duși la BUCUREȘTI pentru interogatorii ce au durat două săptămâni sub supervizarea lui EMIL MACRI, cu participarea directă a lui RISTEA PRIBOI (mare „macăr” post-decembrist).
În cele din urmă, „DECIZIA” a fost de manifestări huliganice, iar prin procesul de la BRAȘOV – din 3 decembrie s-au dispus pedepse privative de libertate de șase luni până la trei ani, cu executarea pedepsei la locul de muncă.
Vestea REVOLTEI de la BRAȘOV însemna un puternic eșec în funcționarea sistemului și a fost larg difuzată în lume. EUROPA LIBERĂ, prin VLAD GEORGESCU, TASS cu RADIO MOSCOVA, TV italiană, presa franceză etc.
Trebuie să subliniem că relatările erau exagerate și într-un fel alimentate de „ai noștri” prin SERVICIUL „D” pentru ca astfel să înspăimânte populația și să reducă dorința de revoltă împotriva autorităților.
Semnificativ, legat de importanța revoltei, este faptul că de atunci atmosfera generală despre comunismul românesc devine tot mai negativă și a început să se vorbească tot mai mult despre răsturnarea iminentă a LIDERULUI.
Totodată, era un semnal că situația în țară se înscria pe o cale foarte tensionată. FINALUL SE CUNOAȘTE…