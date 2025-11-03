„After Halloween” transformă Cinema „Eugen Ionescu” Slatina într-un maraton al emoțiilor și distracției

După o noapte de Halloween plină de suspans, costume și adrenalină, Cinema „Eugen Ionescu” Slatina prelungește atmosfera de mister și distracție cu o nouă serie de proiecții speciale, Săptămâna „After Halloween”, care se desfășoară în perioada 3-9 noiembrie 2025. Publicul este invitat să se bucure de o selecție variată de filme, de la producții horror intense pentru amatorii de senzații tari, până la animații și filme de aventură potrivite pentru întreaga familie.

Programul săptămânii promite emoții pentru toate gusturile:

14:45 – SCOOB! (3D, dublat)

16:00 – Regele Leu (3D, dublat)

16:30 – Chip și Dale: Salvatorii (3D, dublat)

18:00 – The Grudge (3D)

18:30 – The Ring (3D)

20:00 – Terrifier 3 (3D)

20:30 – Grave Encounters 2 (3D)

Toate proiecțiile vor avea loc la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina, iar accesul publicului este gratuit. Organizatorii își propun să ofere o experiență cinematografică completă, într-o atmosferă unică, dedicată atât iubitorilor de filme de groază, cât și celor care preferă povești calde și pline de culoare.