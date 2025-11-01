Slatina. Restricție temporară de circulație

De către

Primăria Municipiului Slatina informează cetățenii că, începând cu luni, 3 noiembrie, se va închide circulația rutieră pe strada Ecaterina Teodoroiu, pe sensul de mers dinspre sensul giratoriu Steaua către sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu – Cuza Vodă – strada Tunari.

Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzii Ecaterina Teodoroiu.

Pe durata lucrărilor, parcarea autovehiculelor pe sensul opus de mers este interzisă, pentru a permite fluidizarea traficului și a asigura desfășurarea circulației în condiții optime.