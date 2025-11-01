Consiliul Județean Olt investește peste 12 milioane de lei în proiecte pentru copii și tineri vulnerabili

Consiliul Județean Olt continuă să demonstreze că implicarea reală în viața comunității începe cu sprijinul oferit celor mai tineri și mai vulnerabili membri ai societății. Două noi proiecte aprobate recent vor aduce schimbări semnificative pentru copiii cu dizabilități și tinerii care părăsesc sistemul de protecție.

Primul proiect, „Rise Up – șanse pentru copiii cu dizabilități”, are o valoare totală de 7,89 milioane de lei și va oferi 150 de copii acces la terapii psihologice, servicii de recuperare și programe de sprijin dedicate părinților. Scopul principal este de a îmbunătăți calitatea vieții acestor copii și de a facilita integrarea lor socială.

Al doilea proiect, „Level Up – Servicii pentru viață independentă”, finanțat cu 4,93 milioane de lei, se adresează tinerilor care părăsesc sistemul de protecție. Un număr de 80 de beneficiari vor primi sprijin concret pentru a-și construi un viitor stabil, prin formare profesională, consiliere, mentorat și asistență în găsirea unei locuințe.

„Când îți pasă, reușești”, un mesaj care devine realitate în județul Olt, prin proiecte dedicate copiilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de sprijin.