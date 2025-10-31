Premieră medicală la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Angiograful de ultimă generație a fost pus în funcțiune

Spitalul Județean de Urgență Slatina marchează o premieră importantă pentru sistemul medical din județul Olt, angiograful de ultimă generație, achiziționat recent, a fost pus în funcțiune, iar primele două coronarografii au fost deja realizate cu succes. Echipamentul, în valoare de 7.160.000 lei, a fost achiziționat cu sprijinul Consiliului Județean Olt și al Ministerului Sănătății și reprezintă o investiție majoră în diagnosticarea și tratarea bolilor cardiovasculare.

„Angiograful este un aparat esențial pentru evaluarea și intervenția rapidă în cazurile de boală cardiacă ischemică, sindroame coronariene acute sau cronice. Prin intermediul acestuia se pot efectua coronarografii, investigații minim invazive care permit vizualizarea arterelor coronare, dar și proceduri de implantare de stenturi, menite să redeschidă arterele blocate și să prevină infarctul miocardic”, au transmis reprezentanții SJU Slatina.

Primele coronarografii au fost efectuate de dr. Eugen Țiereanu, medic primar cardiologie și cardiologie intervențională la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova. Începând cu luna viitoare, la Slatina vor fi realizate și intervenții pentru montarea de stenturi, un pas decisiv spre asigurarea unui tratament complet pentru pacienții cardiaci din județ.

„Suntem aici să facem din bine și mai bine. Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt!”, se arată în mesajul SJU Slatina.