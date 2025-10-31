Peste 2.600 de olteni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt în primele nouă luni ale anului 2025

În perioada ianuarie–septembrie 2025, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt a contribuit la angajarea a 2.601 persoane pe piața muncii, potrivit datelor oficiale furnizate de instituție. Rezultatele confirmă eficiența măsurilor de stimulare a ocupării și a serviciilor oferite de agenție în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Din totalul celor angajați, 1.587 de persoane au vârsta de peste 45 de ani, ceea ce arată o preocupare constantă pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din această categorie vulnerabilă. Alte 364 de persoane au între 35 și 45 de ani, 311 între 25 și 35 de ani, iar 339 sunt tineri sub 25 de ani. Distribuția pe medii de rezidență indică faptul că 1.132 de persoane provin din mediul urban, iar 1.469 din mediul rural, semn că AJOFM Olt își menține prezența activă și în comunitățile din afara centrelor urbane.

În ceea ce privește nivelul de pregătire, cele mai multe persoane angajate au studii liceale sau postliceale (1.149). Alte 670 de persoane au studii gimnaziale sau nu dețin o calificare, 608 au absolvit o școală profesională, iar 174 de persoane au studii universitare. Un aspect important subliniat de AJOFM Olt este faptul că 1.091 dintre persoanele încadrate în muncă fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, conform activității de profilare realizate de instituție.

În total, 7.958 de persoane s-au adresat AJOFM Olt în primele nouă luni ale acestui an pentru a fi înregistrate în evidență, în vederea obținerii indemnizației de șomaj sau pentru a beneficia de măsuri active de ocupare, în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.