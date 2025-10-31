„Disney Cup 2025”, o experiență de vis sprijinită de Primăria Slatina

„Disney Cup 2025” s-a încheiat într-o atmosferă plină de bucurie, emoție și entuziasm, oferind copiilor slătineni o experiență pe care o vor purta mereu în suflet. Evenimentul, desfășurat sub semnul prieteniei, performanței și al descoperirii, a reunit zeci de copii care au pășit în universul fermecat al personajelor Disney. Zâmbetele lor au fost cea mai frumoasă dovadă a succesului unei inițiative menite să îmbine educația cu distracția și spiritul de echipă. Cadrele didactice care i-au însoțit au dat dovadă de profesionalism și devotament, având grijă ca fiecare moment să fie trăit în siguranță și cu bucurie. Organizarea a fost impecabilă, datorită colaborării excelente dintre Primăria Slatina și agenția de turism care a asigurat fiecare detaliu logistic.

„Disney Cup 2025” nu a fost doar o competiție, ci o adevărată aventură educativă și emoțională, o poveste care va rămâne în inimile copiilor Slatinei.

„Copiii sunt viitorul pe care îl construim împreună”, transmit reprezentanții Primăriei, subliniind că astfel de inițiative vor continua să fie o prioritate în comunitatea slătineană.