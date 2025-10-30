Spitalul Județean de Urgență Slatina. Zeci de vieți salvate anual de echipa condusă de dr. Renică Diaconescu

Miercuri, 29 octombrie 2025, de Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral, Spitalul Județean de Urgență Slatina a transmis un mesaj de recunoștință și mândrie pentru echipa medicală dedicată care, zi de zi, salvează vieți și redă speranța pacienților din județul Olt.

„Suntem aici pentru Slatina, pentru județul Olt”, este mesajul care ghidează activitatea medicilor, asistenților și terapeuților din Secția de Neurologie, condusă de doctorul Renică Diaconescu, medic primar neurolog și șef de secție. Acesta subliniază importanța intervenției rapide în cazul accidentului vascular cerebral și vorbește despre eforturile colective ale echipei sale. Anual, peste 500 de pacienți diagnosticați cu accident vascular cerebral sunt tratați în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Dintre aceștia, aproximativ 60 beneficiază de tratament prin tromboliză, o procedură medicală care poate face diferența între viață, invaliditate și recuperare completă. Succesul acestor intervenții este rezultatul unei colaborări strânse între medicii neurologi, specialiștii în radiologie și imagistică medicală, echipa de la Unitatea de Primiri Urgențe, asistentele și terapeuții. Fiecare minut contează, iar primele patru ore critice de la debutul simptomelor pot decide soarta pacientului.

„Fiecare minut câștigat înseamnă o șansă în plus pentru viață și pentru o recuperare completă. Suntem aici să facem din bine și mai bine”, transmite echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Slatina.