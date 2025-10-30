Slatina, pe harta mondială a inovației urbane. Primarul Mario De Mezzo, vocea României la Smart City Expo World Congress 2025

Slatina își face loc printre orașele inovatoare ale lumii. Pentru prima dată, municipiul va fi reprezentat la Smart City Expo World Congress 2025, cel mai important eveniment global dedicat orașelor inteligente, sustenabile și digitale, care se va desfășura între 4 și 6 noiembrie 2025, la Barcelona. Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a fost invitat să participe în calitate de speaker, alături de lideri și experți internaționali din domeniul administrației publice, tehnologiei și urbanismului. Acesta va prezenta viziunea Slatinei privind dezvoltarea urbană inteligentă, digitalizarea serviciilor publice și orientarea administrației către nevoile cetățeanului.

În cadrul congresului, edilul Slatinei va lua parte la trei paneluri internaționale de prestigiu, alături de personalități din administrația globală și mediul academic:

1. Urban Impact Lab – The Urgency Edition

Tema: Impactul urban și urgența transformării sustenabile a orașelor

Printre participanți: Jane Castor (Primar, Tampa), Steven Reed (Primar, Montgomery), Monica Lucarelli (Viceprimar, Roma), John Paul Farmer (fost consilier pe inovație al președintelui Barack Obama).

2. GovTech Strategies to Turn Bureaucracy into Efficiency

Tema: Cum pot tehnologiile digitale transforma administrațiile publice în organizații mai agile și eficiente

Participanți: Fernando de Pablo Martin (Madrid), Dean Grandy (KPMG).

3. Smart Mobility Projects and Challenges in European Cities

Tema: Proiecte de mobilitate inteligentă și provocările orașelor europene

Participanți: Daniel Mazur (Praga), Daniela Alexieva (Burgas).

Prin această prezență, Mario De Mezzo poziționează Slatina în centrul dialogului internațional despre viitorul orașelor, promovând totodată România ca un exemplu de inovație administrativă și dezvoltare sustenabilă.



Link-uri evenimente:

https://www.bable-smartcities.eu/spot/posts/post/urban-impact-lab-the-urgency-edition.html?fbclid=IwY2xjawNwCYJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBTSXhhTzFpbUMySng4YkFWAR4dm5duKcq1TCxRtRthpmI4QgdETk714o-uE_EQjoDfPV6q4wvv-BH00-3Dww_aem_7RzqtzJzq_H4fs_Yu60fbQ

https://www.smartcityexpo.com/speakers/mario-de-mezzo/