Mihai-Adrian Țiu: „România nu a învățat nimic după Colectiv. Nepăsarea și corupția continuă să ucidă”

La împlinirea a zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, deputatul Mihai-Adrian Țiu, membru al Grupului parlamentar S.O.S. România, acuză autoritățile de „zece ani de nepăsare și indiferență”. Parlamentarul susține că România se confruntă cu aceleași probleme care au stat la baza dezastrului din 2015, corupție, lipsă de transparență, un sistem medical nepregătit și o justiție care nu oferă răspunsuri.

„Astăzi, 30 noiembrie, în ziua în care se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, autoritățile statului român continuă să își arate neputința. Cu profund regret și indignare, constat că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci”, a declarat deputatul Mihai-Adrian Țiu.

El a criticat dur lipsa centrelor pentru mari arși, deși acestea au fost promise de toate guvernele care s-au succedat de la tragedia Colectiv până astăzi. „România se laudă cu același sistem medical plin de lipsuri. În prezent, pacienții cu arsuri grave sunt trimiși în continuare în spitalele din străinătate. Este inacceptabil ca, după un deceniu, să nu existe nici măcar un centru complet funcțional pentru mari arși”, a subliniat Țiu. Deputatul a făcut referire și la explozia din Rahova, produsă pe 17 octombrie, pe care o consideră un nou semnal de alarmă privind lipsa de pregătire a statului în gestionarea situațiilor de urgență: „Tragedie după tragedie, iar noi, românii, rămânem doar cu așteptări și ne lovim de aceeași nepăsare și indiferență”.

Țiu a lansat un apel direct către șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, cerându-i „măsuri concrete” pentru garantarea siguranței cetățenilor și a amintit că „Clubul Colectiv funcționa fără autorizație pentru securitatea la incendiu din partea ISU”.

Totodată, parlamentarul S..OS. România a cerut Ministerului Sănătății explicații pentru absența investițiilor în sistemul medical și a solicitat modificarea legislației privind siguranța la incendiu. „România nu a învățat nimic după Colectiv. Sute de clădiri publice, școli, spitale, săli de sport, instituții, funcționează și astăzi fără autorizație de securitate la incendiu. Cine răspunde pentru siguranța vieții acestor oameni?”, a întrebat Țiu.

În încheiere, deputatul a transmis un mesaj de solidaritate și compasiune pentru victimele și familiile afectate de tragedie: „Dumnezeu să odihnească în pace sufletele celor care și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv! Le transmit multă putere celor rămași în suferință. Ziua de 30 octombrie ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi o zi de conștientizare și responsabilitate. Dacă nu sunteți în stare să protejați siguranța românilor în propria țară, plecați!”