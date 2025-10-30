Acasă Actualitate ISU Olt. Panouri fotovoltaice la Stația de Pompieri Scornicești

ISU Olt. Panouri fotovoltaice la Stația de Pompieri Scornicești

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt face un pas important către un viitor sustenabil, prin implementarea unui proiect de utilizare a energiei regenerabile. Instituția va instala panouri fotovoltaice la Stația de Pompieri Scornicești, contribuind astfel la reducerea consumului de energie convențională și a emisiilor de carbon. Proiectul, finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare, prevede montarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere totală de 25 kWp, care va asigura o parte semnificativă din necesarul de energie electrică al stației.

Inițiativa face parte din apelul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, inclus în Programul cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ISU Olt a publicat pe platforma SICAP anunțul de achiziție directă pentru lucrările de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică de calitate și execuție.

