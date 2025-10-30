ISU Olt. Panouri fotovoltaice la Stația de Pompieri Scornicești

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt face un pas important către un viitor sustenabil, prin implementarea unui proiect de utilizare a energiei regenerabile. Instituția va instala panouri fotovoltaice la Stația de Pompieri Scornicești, contribuind astfel la reducerea consumului de energie convențională și a emisiilor de carbon. Proiectul, finanțat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru Modernizare, prevede montarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere totală de 25 kWp, care va asigura o parte semnificativă din necesarul de energie electrică al stației.

Inițiativa face parte din apelul „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, inclus în Programul cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

Pentru realizarea acestui obiectiv, ISU Olt a publicat pe platforma SICAP anunțul de achiziție directă pentru lucrările de proiectare, asistență tehnică, verificare tehnică de calitate și execuție.