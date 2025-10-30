CJ Olt continuă modernizarea drumurilor județene, în ciuda blocajelor guvernamentale

Consiliul Județean Olt asigură investițiile publice și continuarea proiectelor de infrastructură rutieră, chiar și în contextul dificultăților generate de blocarea temporară a fondurilor din Programul „Anghel Saligny” de către Guvernul Bolojan. În cadrul ședinței ordinare de joi, 30 octombrie 2025, reprezentanții CJ Olt au anunțat că instituția „rămâne consecventă unei misiuni esențiale, grijă față de banul public și continuitate în investițiile care contează”.

În prezent, în județul Olt se află în derulare două proiecte majore de modernizare a infrastructurii rutiere: DJ 643 Bobu–Voineasa–Balș și DJ 546C Potcoava–Perieți. Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, consilierii județeni au aprobat alocarea a 3 milioane de lei din bugetul local pentru demararea lucrărilor la DJ 703C Cungrea–Verguleasa (sat Poganu), proiect finanțat, de asemenea, prin Programul „Anghel Saligny”. Lucrările urmează să înceapă luni, conform graficului stabilit.

Prin acest program, Consiliul Județean Olt reușește să modernizeze peste 41,8 kilometri de drumuri județene, investiții care asigură siguranță rutieră, mobilitate crescută și continuitate în dezvoltarea locală.

„Atunci când există seriozitate și grijă față de comunitate, dezvoltarea nu se amână, se construiește zi de zi”, se arată în mesajul transmis de CJ Olt.