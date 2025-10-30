Cazul Cărămizoiu și Covaciu. Nu lăsați adevărul să strice o știre bună!

„Nu lăsați adevărul să strice o știre bună”, este un citat din Mark Twain, un scriitor american, este sinteza a ceea ce vă propun să citiți în continuare.

Iată povestea pe scurt: Un sindicat din structura polițienească națională lansează în spațiul public, pe la începutul săptămânii o bombă de presă, cu greutate locală. Undeva în seara de Înviere a anului curent, la o biserică din Slatina, o polițistă aflată în exercițiul funcției, intervenind într-un conflict spontan, este trasă de păr în timp ce intervine pentru aplanarea unei stări conflictuale. Pe scurt, o poveste de ultraj. Sindicatul, onest cât cuprinde, așa cum sunt toate sindicatele din România, unele afiliate la PSD, altele pe la PNL, mai nou, și pe la AUR, reclamă conducerii superioare a Poliției Române faptul că acest ultraj a fost mușamalizat, iar superiorii nu au mai dispus procedurile specifice. Lăsând să se înțeleagă, fie nepăsare, fie chiar o complicitate cu agresorul în cauză.

Informația servită pe canale, a părut a fi tentantă spre publicare, la prima mână, însă, când ai de-a face cu o singură sursă, mai trebuie niște verificări complementare, la a doua, la a treia, așa că, aici, nu m-am dus pe fentă.

Ulterior, în derularea evenimentului, după etapa în care este anunțată cu succes cercetarea disciplinară la nivelul Poliției municipiului Slatina, vine reacția superiorilor ierarhici. IPJ Olt completează comunicarea cu poziția sa. Aflăm că autorul ultrajului nu a fost chiar lăsat de capul lui, există o plângere a polițistei despre care Sindicatul Europol a uitat să amintească, individul reținut și arestat pentru 30 de zile. O dovadă că, poate cu ceva sincope de traseu, procedura privind ultrajul s-a făcut. Cazul ar fi trebuit să se închidă aici. Însă…

Adevărata miză a acestui incident, eveniment, nu e starea psihică a agresorului, nici vătămarea polițistei, ci pozițiile de comandă de la Poliția Municipală. Acolo unde grupuri de interese, afiliate la starea vremurilor, încearcă să genereze ceva din care să iasă schimbarea comisarului șef Ion Cărămizoiu și a subcomisarului Adrian Covaciu, din funcțiile de conducere ale acestei structuri pentru a face loc altora mai frumoși, mai deștepți.

Să nu mire pe nimeni astfel de jocuri, dar chit că, pe alocuri, sunt acceptate în societatea civilă, dar când e vorba de structura polițienească, e grav, căci pe fondul scăderii încrederii generale în instituțiile publice, ceva de genul scandalului de mai sus, e un baton de dinamită la structura de rezistență a misiunii inițiale, înainte de a fi vorba de cât de tare a fost trasă polițista de păr, sau cât de mult încurcă și pe cine Cărămizoiu și Covaciu.

Altfel, rețineți ce scriam în primul rând, nu lăsați adevărul să strice o știre bună. Dar, în lumea de astăzi, adevărul este esențial. Alegerea vă aparține. Știrea bună sau adevărul, chit că el nu conține artificiile din povestea așa cum au sugerat-o niște sindicaliști afiliați pe aici, pe colo.