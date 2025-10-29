Sanitas Olt, protest la București

Miercuri, 29 octombrie 2025, are loc, la București, o acțiune de protest a Federației Sanitas. Nemulțumirile sunt legate, în principal, de aplicarea discreționară a legii salarizării, iar mitingul este un semnal de alarmă pentru actuala coaliție guvernamentală, blocată între reforme și compromisuri. Delegația de la Olt este condusă de președintele Sanitas la nivel județean, Roxana Dragomir, cea care spune despre acest protest următoarele: „Astăzi, membrii Federației SANITAS ies în stradă pentru dreptate, respect și condiții decente de muncă! Zi de zi, personalul medical și auxiliar ține sistemul sanitar pe umeri, dar este tratat cu indiferență. Cerem:

aplicarea corectă a legii salarizării, condiții sigure pentru pacienți și angajați, recunoașterea muncii noastre prin fapte, nu prin promisiuni!

Mulțumim colegilor ramasi la patul bolnavului ! Știm că vă găndiți la noi! Suntem aici nu doar pentru noi, ci pentru întregul sistem public de sănătate și pentru toți cei care merită un tratament demn”.