Primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea, la un an de mandat: „Promit să fiu primarul potrivit, la locul potrivit”

Miercuri, 29 octombrie 2025, la un an de la depunerea jurământului de investitură, primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea, a transmis un mesaj emoționant către locuitorii comunei, reafirmându-și angajamentul față de comunitate și valorile care îl ghidează în activitatea sa.

„Dragi mei, mă adresez vouă, consătenilor mei. A trecut un an de la depunerea jurământului de investitură în funcția de primar al comunei Brebeni. Am purtat cu o onoare pe care nu o pot descrie în cuvinte tricolorul pe piept, alături de o cruce, simbolurile a două valori pe care nu le voi uita niciodată: Patria și Dumnezeu”, a declarat edilul.

Florea Cîrstea a subliniat că încrederea acordată de cetățeni și sprijinul familiei îl onorează și îl responsabilizează în egală măsură. „Sunt mândru și am o datorie pe care mi-o asum cu toată seriozitatea și devotamentul. Voi transpune în realitate fiecare promisiune și proiect esențial, cu misiunea de a deschide o nouă pagină a dezvoltării în comuna noastră”, a transmis primarul.

Edilul a reiterat deviza sub care și-a desfășurat campania electorală, „Mereu Împreună”, și a promis că va continua să lucreze pentru modernizarea localității și îmbunătățirea condițiilor de trai ale tuturor locuitorilor.

„Încrederea și așteptările dumneavoastră reprezintă jurământul meu de a servi comunitatea. Mereu împreună vom construi o față nouă localității, o viață mai bună pentru toți. Promit să fiu acel primar… primarul potrivit, la locul potrivit! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Florea Cîrstea.