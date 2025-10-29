Noi bilete de tratament pentru pensionarii olteni. Seria 17 disponibilă în perioada 18-22 noiembrie

Casa Județeană de Pensii Olt anunță că a primit alocarea pentru seria a 17-a de bilete de tratament balnear din anul 2025, în total 129 de bilete, destinate persoanelor interesate din județ. Potrivit instituției, 102 bilete au fost repartizate automat, în baza cererilor depuse anterior de către beneficiari, conform criteriilor stabilite prin legislația în vigoare. Perioada de prezentare în stațiuni pentru această serie este între 18 și 22 noiembrie 2025.

Repartizarea biletelor pe stațiuni:

45 bilete – Olănești

16 bilete – Bala

14 bilete – Căciulata

8 bilete – Govora

6 bilete – Călimănești

4 bilete – Covasna

3 bilete – Mangalia

2 bilete – Felix

2 bilete – Saturn

1 bilet – Geoagiu

1 bilet – Herculane

Biletele rămase nealocate se regăsesc în stațiunile Amara, Bala, Buziaș și Pucioasa. Lista completă a cererilor aprobate poate fi consultată la sediul Casei Județene de Pensii Olt sau pe site-ul instituției. Beneficiarii care au primit repartiție sunt rugați să ridice biletele de tratament până la data de 10 noiembrie 2025, inclusiv. Biletele nevalorificate până la acest termen vor fi redistribuite pe 12 noiembrie 2025.