Movileni. Primarul Sorin Toma, întotdeauna surprinzător

Legăturile pe care un edil le face cu membrii comunității sale nu țin, de fiecare dată, doar de investiții în infrastructură, servicii publice și tot ceea ce ține de relația administrativă cu cetățenii. Legăturile se formează și se aprofundează și altfel, prin deschidere, prin impact direct în zona unde nu ține de fișa postului alocată primarului. Cel mai potrivit exemplu de la Olt este Sorin Toma, primarul comunei Movileni. Exemplele sale de comuniune sunt multe, sprijin pentru cazuri sociale, susținere atunci când un necaz afectează un locuitor al comunei, și multe lucruri de acest gen. Ultima acțiune gândită, susținută de Tomiță de la Movileni, așa cum îl știe întreaga comună, a avut loc marți, 28 octombrie, atunci când, prin stăruința sa, fără costuri de la bugetul local, un grup de 55 de persoane din Movileni au mers la București să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, acolo unde, consătenii lui Tomiță, s-au rugat pentru binele și sporul casei fiecăruia, dar și pentru nevoia de pace locală, acasă la Movileni, acolo unde administrația locală știe că investiția în suflet e mai importantă decât toate proiectele de infrastructură puse la un loc.

Orice alt comentariu e de prisos!